Caso Suarez, ai magistrati il calciatore conferma di conoscere i contenuti dell’esame prima della prova

Nuovi e clamorosi dettagli sull’inchiesta in corso sull’esame di italiano per ottenere la cittadinanza di Luis Suarez. Il giocatore è stato ascoltato come testimone dai magistrati di Perugia. Emergono già le prime indiscrezioni sulla deposizione. Suarez avrebbe infatti confermato di conoscere, prima della prova, i contenuti dell’esame. Lo riferisce l’Ansa. Suarez subito dopo è sceso in campo con l’Atletico Madrid facendo due gol all’Elche. L’uruguaiano ha consolidato il primo posto in classifica dell’undici di mister Simeone. E ora è anche pichichi della Liga spagnola.