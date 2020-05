Celta Vigo, Denis Suarez: “Perché tamponi a noi e non a chi ne ha bisogno?”

La possibile ripresa dei campionati è un argomento che tiene banco anche in Spagna, Paese pesantamente colpito dall’emergenza Coronavirus. A prendere posizione sulla questione, ai microfoni di beIN Sports, è intervenuto il centrocampista del Celta Vigo Denis Suarez, che si è così espresso sulla scelta di effettuare test a raffica ai calciatori della Liga.

PROTOCOLLO – “Capisco il punto di vista dei club e della Federazione, ma il protocollo relativo ai tamponi mi fa riflettere: perché ci sono per noi giocatori e non per la gente che ne necessita davvero negli ospedali? Perché un calciatore può sottoporsi al test mentre un operatore sanitario non può farlo?”.