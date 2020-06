Cerezo apre al Real Madrid: “Nessun problema a vederlo giocare al Wanda Metropolitano”

Il Real Madrid nella tana dell’Atletico. Questa l’ipotesi alla quale il presidente dell’Atlético Madrid Henrique Cerezo non direbbe di no. Il numero uno dei Colchoneros, nel corso di un incontro col sindaco di Madrid avrebbe aperto alla possibilità di ospitare i blancos nel proprio impianto del Wanda Metropolitano.

NESSUN PROBLEMA – “Cedere il Wanda Metropolitano al Real? Nessuno metta in dubbio che siamo a disposizione del Real Madrid”, ha dichiarato Cerezo secondo Marca. In questo momento, infatti, il Santiago Bernabeu è alle prese con i lavori di ristrutturazione e i blancos giocheranno alla ripresa della Liga al campo Alfredo Di Stefano, casa del Castilla. In passato era già accaduta una situazione simile ma a parti invertite con l’Atletico Madrid che nel 1996 giocò al “Bernabeu” poiché il “Vicente Calderon” era in fase di ristrutturazione.