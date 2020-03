Cicinho: “Spese folli al negozio di Beckham. Real? Comandavano i senatori”

Da Ronaldo a David Beckham, da Raul a Michael Owen, passando per Zinedine Zidane: il Real Madrid dei primi anni Duemila era una squadra straordinaria, entrata nella memoria collettiva con il soprannome di Galacticos. C’è anche chi ha vissuto con un notevole disagio l’esperienza con questi campioni. E’ il caso di Cicinho. L’esterno brasiliano arrivato nel 2005 e ceduto alla Roma due anni dopo non si è mai trovato a suo agio. Il giocatore ha rivelato alcuni aneddoti riportati da Marca: “Una volta ho speso 25.000 euro nel negozio Beckham. Non lo ricordo come un’esperienza piacevole. Ho comprato tre capi di abbigliamento e quando ho chiesto alla commessa del conto e lei mi ha detto il numero… Una scelta sbagliata, avrò indossato quei vestiti circa tre volte”.

SPOGLIATOIO – Poi un’accusa al gruppo dei Blancos: “C’erano i capi dei gruppi, che erano Guti, Salgado, Helguera, Casillas, Raúl… E quelli che obbedivano entravano nei gruppi. Erano i leader della squadra. Quando Roberto Carlos lasciò la squadra, io ero il terzino titolare. Ramos era al centro e talvolta faceva esterno destro e Salgado era la terza opzione. Una volta Casillas ha rinunciato a essere capitano in modo che Salgado potesse giocare…”.