Clamoroso dall’Argentina, Messi ha deciso di rimanere al Barcellona

Nuova clamorosa indiscrezione riguardo alla battaglia tra Messi e il Barcellona. Nelle ultime ore il padre Jorge ha firmato una lettera nella quale ha affermato che la clausola da 700 milioni non è valida e dopo pochi istanti la Liga ha replicato affermando nuovamente l’esistenza e la validità di tale clausola.

MESSI RIMANE, L’INDISCREZIONE DALL’ARGENTINA

Nel frattempo dall’Argentina arrivano indiscrezioni clamorose raccolte da Tyc Sport. Secondo l’emittente sudamericana Messi avrebbe deciso di rimanere al Barcellona per evitare una battaglia legale che, per la verità, sembra già essere in atto. Altro colpo di scena quindi, ma è probabile che non sia l’ultimo in questa telenovela che sta tenendo tutti i tifosi del Barcellona con il fiato sospeso.

