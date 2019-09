Clamoroso in Liga, la federazione spagnola contro Mediapro: “Immagini false”

Un caso clamoroso scuote il calcio spagnolo. La federazione ha attaccato senza mezze misure Mediapro, ente televisivo fornitrice delle immagini del Var, dopo la sfida tra Athletic Bilbao e Valencia. Il casus belli è il gol di Cheryshev: una rete convalidata, ma messa in discussione dalla regia, che avrebbe mostrato un fermoimmagine ingannevole. Solo in seguito è stato diffuso un frame corretto, in cui si notava come la posizione del giocatore fosse regolare per via della spalla di un difensore. Tuttavia, l’imprecisione iniziale non è stata perdonata dalla federazione che ha chiesto di sanzionare pesantemente Mediapro. Lo riporta Goal.com.