Clasico, Puyol scommette su Ansu Fati: “Se avrà la possibilità di giocare farà la differenza”

Mancano ormai pochissime ore al Clasico tra Barcellona e Real Madrid, in programma stasera alle 20 al Camp Nou. Della sfida, a Mundo Deportivo, ha parlato l’ex capitano blaugrana Carles Puyol, il quale è pronto a scommettere sul giovanissimo Ansu Fati.

FATI – “Credo che potrebbe fare la differenza, ogni volta che ha giocato ha dimostrato le sue qualità. Il Clasico è sempre una partita unica e speciale, ma se avrà la possibilità di scendere in campo sono sicuro che farà bene. E’ stato nel settore giovanile per molti anni e conoscevamo già le sue qualità, ma non si sa mai come può rispondere un giocatore quando viene inserito in prima squadra. Lui si è adattato con estrema facilità. Adesso deve essere gestito senza pressione: se il club farà così, avrà a disposizione un giocatore impressionante per molti anni”.

