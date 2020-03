Clasico, Sergio Ramos ammette: “Avevamo bisogno di una gara così. Messi? Io, Casemiro e Varane molto attenti”

Il Real Madrid vince meritatamente il Clasico contro il Barcellona e vola in vetta alla classifica. 2-0 dei blancos ai blaugrana con le reti di Vinicius e Mariano Diaz. Un successo che serviva ai padroni di casa per riprendere il cammino in campionato e rispondere ai recenti risultati poco positivi.

Il capitano merengues Sergio Ramos ha esultato dopo la vittoria commentando il match ai microfoni dei media spagnoli. “La verità è che dopo gli ultimi risultati avevamo bisogno di un successo così. Volevamo rifarci dopo le ultime gare e farlo in un match come il Clasico ha sempre un certo peso. Era un’occasione unica e vincere 2-0 senza subire è ottimo. Liga? Ci sono ancora tante gare ma vincere ci dà una spinta emotiva importante”.



MESSI – In ombra Lionel Messi, pericolo numero uno per stessa ammissione del difensore merengues: “Messi? Sicuramente io, Casemiro e Varane avevamo un occhio di riguardo per lui. Forse perché gioca dalle nostre parti e perché se gli lasci uno spazio può punirci. Ma siamo stati bravi”, ha commentato Sergio Ramos come riporta Goal.