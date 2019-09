Coleman difende Bale: “Non parla lo spagnolo? Sciocchezze…”

Malgrado sembrasse destinato all’addio, Gareth Bale è rimasto ancora al Real Madrid. Il gallese, dopo essere stato a lungo messo da parte del tecnico Zinedine Zidane, è anche riuscito a conquistarsi il suo spazio in campo, tornando ad essere protagonista. Sul suo conto, nel corso di un’intervista al The Athletic, ha parlato l’ex commissario tecnico del Galles Chris Coleman.

SPAGNOLO – “Bale non parla ancora spagnolo? Non è vero, sono stato con lui a Madrid e parla perfettamente la lingua: ordina il cibo, saluta la gente, non ha alcun tipo di problema. E’ molto educato. Per lui parla il campo”.

VITA PRIVATA – “John Toshack dice che non ha mai dato abbastanza di se stesso al pubblico a Madrid? Beh, non l’hai mai fatto, non è nel suo carattere. Quando torna a casa gioca a golf e rimane con la sua famiglia, nella sua piccola cerchia. Non è giusto che le persone dicano cosa una persona dovrebbe fare: ognuno deve essere se stesso. Bale, per fare bene in campo, deve essere felice”.