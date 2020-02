Copa del Rey, che sorpresa: caos Barcellona, l’Athletic Bilbao passa al 93′!

La giornata di Copa del Rey regala clamorose sorprese. Dopo il k.o. del Real Madrid, esce di scena anche il Barcellona. I Blaugrana vengono clamorosamente eliminati dall’Athletic Bilbao. Al San Mames, la formazione di Setien non riesce a trovare mai il guizzo vincente. La fisicità dei baschi fa la differenza. L’equilibrio dura per l’intera partita fino ai minuti di recupero: al 93′ Inaki Williams manda in visibilio lo stadio trovando la rete della qualificazione. L’Athletic è in semifinale dove sfiderà la Real Sociedad in un derby dei Paesi Baschi davvero speciale. Per il Barcellona continua il momento di estrema difficoltà in campo e fuori.