Copa del Rey, “manita” del Barcellona al Leganes, Siviglia k.o. clamoroso

Riscatto immediato. Il Barcellona dimentica le difficoltà accusate in campionato e torna super negli ottavi di Copa del Rey. I blaugrana offrono una prova straordinaria contro il Leganes, travolto con un netto 5-0. Protagonista indiscusso il solito Leo Messi. Il campione argentino innesca prima l’azione che sblocca il risultato con il tap-in di Griezmann. Poi il raddoppio su assist della Pulce per il colpo di testa di Lenglet. Nella ripresa, Messi si è preso gloria personale segnando il terzo e il quinto gol. In mezzo la rete di Arthur.

SORPRESA – Stupisce il crollo del Siviglia. La terza forza del campionato spagnolo incappa in una serata negativa contro il piccolo Mirandes. Gli andalusi vanno sotto dopo solamente 7 minuti per il gol di Mathaus. Lo stesso giocatore realizza la rete del raddoppio al 29′. Il Siviglia rischia di incassare il terzo gol, ma il Mirandes spreca il rigore. Non sbaglia più tardi Alvaro Rey per il clamoroso 3-0. Accorcia le distanze Nolito nel finale, ma il 3-1 basta al piccolo club per eliminare gli andalusi dalla Copa del Rey.