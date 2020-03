Copa del Rey, Real Sociedad in finale: si ferma la favola Mirandes

Niente lieto fine per la favola del Mirandes. Il club di Segunda Division con sede a Miranda de Ebro, in Castiglia, si ferma in semifinale di Copa del Rey davanti a una grande Real Sociedad. I baschi, dopo essersi imposti nella gara d’andata a San Sebastian per 2-1, si riconfermano anche nel match di ritorno. Decisiva la rete di Oyarzabal su calcio di rigore al 40′. Il Mirandes non riesce mai a pungere e rischia addirittura di incassare il raddoppio con la traversa di Januzaj. E nei Paesi Baschi si attende la seconda semifinale tra Athletic Bilbao e Granada, con la speranza di assistere a una finale totalmente basca.