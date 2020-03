Coronavirus, anche la Spagna si adegua: porte chiuse per le prossime due giornate di Liga e Segunda

Dopo l’annuncio delle porte chiuse per la sfida di Champions League tra Barcellona-Napoli, ecco la notizia: la Spagna si adegua all’emergenza coronavirus, almeno per i prossimi due turni di campionato.

Infatti, dopo un confronto fra il Ministero della Salute spagnolo e i diversi consigli regionali, la Spagna è giunta alla decisione di provare a rallentare e fermare l’epidemia del Covid-19 evitando l’organizzazione di eventi in cui sono presenti tante persone per le prossime due settimane. Di conseguenza, i prossimi due turni de La Liga e di Segunda Division si giocheranno a porte chiuse. La sfida per il titolo, dunque, almeno per le prossime due gare di campionato verrà giocata senza tifosi.