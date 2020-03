Coronavirus, Barcellona: possibile taglio degli ingaggi

L’emergenza Coronavirus è arrivata anche in Spagna, con i campionati che, per limitare la diffusione del contagio, sono stati attualmente sospesi. Il Barcellona, come riporta La Vanguardia, starebbe valutando la possibilità di tagliare l’ingaggio dei calciatori per mitigare le conseguenze della crisi economica provocata dalla pandemia. I blaugrana, attualmente, spendono 507 milioni di euro all’anno di stipendi: ecco quindi che, data l’emergenza, potrebbe essere chiesto un sacrificio economico a Messi e compagni.

