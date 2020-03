Coronavirus, il Barcellona si mobilita: donate 30mila mascherine

L’emergenza Coronavirus si abbatte anche sulla Spagna. Moltissimi i contagiati, al punto che il paese iberico è il secondo più colpito dal Covid-19, dietro solo all’Italia. Il Barcellona ha deciso di aiutare il governo a combattere questa pandemia con una donazione di 30 mila mascherine. Questa la nota diffusa dal club catalano: “L’FC Barcelona, ​​attraverso la sua Fondazione, ha consegnato un totale di 30.000 maschere al Ministero della Salute del governo della Catalogna. Le maschere sono state donate dalla compagnia assicurativa cinese Taiping, un partner regionale del club, e significano che le autorità sanitarie saranno in grado di distribuirle come meglio richiesto per aiutare a combattere la diffusione del coronavirus. Si tratta di maschere per uso quotidiano per il personale non sanitario che sono state fabbricate in Cina e sono arrivate a Barcellona questa settimana e saranno distribuite alle case di cura. Questa azione è un altro esempio dell’intenzione dell’FC Barcelona di servire. Fin dall’inizio, il club si è messo al servizio delle autorità sanitarie per aiutare a soddisfare e far rispettare tutte le sue istruzioni, raccomandazioni e ordini per combattere il contagio del virus e alleviarne il più possibile gli effetti. Il club sta anche lavorando attraverso la sua Fondazione per fare il più possibile per aiutare in questa crisi, sia a livello locale che internazionale”.