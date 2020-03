Coronavirus, il Valencia accusa: “I contagi avvenuti a Milano”

L’allarme Coronavirus risuona continuamente in casa Valencia. Il club spagnolo ha spiegato la situazione in un comunicato. Tra le righe spicca anche un’accusa indiretta all’Italia nella sua lotta contro il morbo: “Nonostante le rigide misure adottate dal Club dopo aver giocato una partita di UEFA Champions League a Milano il 19 febbraio 2020, un’area confermata ad alto rischio dalle autorità italiane giorni dopo, allontanando il personale dal ambiente di lavoro e pubblico, gli ultimi risultati mostrano che l’esposizione intrinseca alle parti ha causato circa il 35% dei casi positivi”. Al club spagnolo non resta che portare avanti le misure di contenimento.