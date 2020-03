Coronavirus, la testimonianza di Jonathas: “Dolore fortissimo, mai provato prima. Stavo per svenire in doccia”

L’emergenza Coronavirus sta ormai dilagando in tutta Europa. Tra i calciatori ad aver contratto l’infezione anche l’ex attaccante di Brescia e Pescara Jonathas, attualmente in forza all’Elche in Spagna. Queste le sue parole a Globo.

VIRUS – “Non potevo allenarmi, il mio corpo era debole. Soprattutto durante i primi tre giorni ho sofferto molto, non riuscivo neanche a muovermi. Quando sono andato in bagno per farmi una doccia stavo per svenire. Ho sentito un dolore fortissimo, che non avevo mai provato prima. Come è iniziato? Ho avvertito una sensazione molto brutta, un forte mal di testa. La mattina dopo il medico mi ha consigliato di fare il tampone, visto che avevo tutti i sintomi del Coronavirus. Ora sto meglio, ma il Covid-19 non è uno scherzo”.