Coronavirus, Liga: “Minuto di silenzio prima di ogni partita”

La pandemia di Covid-19 lascerà dietro di sé un altissimo numero di vittime nel mondo. In Europa, Italia, Spagna ed Inghilterra sono le nazioni che più hanno sofferto e che ancora sono alle prese con il virus. Ancora non si sa quando potrà tornare tutto alla normalità, ma nel frattempo i campionati di calcio riprenderanno. La Liga ha scelto un modo per onorare le vittime del Covid.

Minuto di silenzio

Tramite una nota apparsa sul sito ufficiale, la Federazione ha deciso che prima di ogni partita verrà osservato un minuto di silenzio: “Quando il calcio tornerà in Spagna, in tutte le sue competizioni professionali e non, un minuto di silenzio verrà osservato in memoria delle migliaia di vittime morte di Covid-19. Un sincero tributo durante questa stagione a tutti coloro che ci hanno lasciato a causa della pandemia, così come alle loro famiglie”.