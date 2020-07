Coronavirus minaccia di nuovo il calcio: tanti nuovi casi in Spagna di giocatori positivi

Uno dopo l’altro. Il coronavirus minaccia nuovamente il calcio spagnolo e i contagiati salgono. Uno al Real Madrid. Un altro all’Almería, poi Siviglia e Real Saragozza Dopo la conclusione della Liga, lo scorso 20 luglio la situazione sanitaria in molti club spagnoli è peggiorata. Casi anche da accertare riguardano: Deportivo, Numancia, Estremadura, Racing, Elche e Rayo Vallecano. Intanto sale la preoccupazione per Siviglia e Real Madrid impegnate ad agosto in Europa League e Champions League contro Roma e Manchester City.