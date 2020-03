Lorenzo Sanz non ce l’ha fatta. L’ex presidente del Real Madrid, alla guida dei blancos dal 1995 al 2000, è morto quest’oggi in seguito ad alcune complicazioni sorte dopo essere risultato positivo al Coronavirus. L’uomo, che aveva 76 anni, era stato ricoverato in terapia intensiva lo scorso martedì a causa di una forte febbre e di una importante insufficienza respiratoria. Sanz, prima di contrarre il Covid-19, soffriva già di ipertensione e di insufficienza renale.