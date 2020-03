Coronavirus, Reguilon va controcorrente: “Vorrei finire la stagione”

L’allarme Coronavirus ha costretto allo stop tutte le manifestazioni sportive, compreso ovviamente il calcio. Attualmente si valutano diverse soluzioni sull’eventuale proseguimento della stagione. A favore della ripresa delle gare si mostra Sergio Reguilon. Il centrocampista del Siviglia ha spiegato il suo punto di vista a “Diario de Sevilla”, andando anche controcorrente rispetto all’idea generale: “Onestamente ho i miei dubbi su un’eventuale ripresa, ma spero che possa ricominciare la stagione. Dobbiamo sperarlo perché vuole dire che lo cose andranno meglio. Non riesco a credere che l’ultima partita che ho giocato con il Siviglia sia stata quella al Wanda Metropolitano contro l’Atletico. Non può essere l’ultima partita, per favore. Voglio giocare il Derby in casa, voglio giocare l’Europa League davanti al nostro pubblico…”

FEDELE – Ma dietro alle parole di Reguilon c’è anche una motivazione di mercato. Se la stagione non dovesse essere conclusa, il centrocampista tornerebbe al Real Madrid, detentore del suo cartellino: “Mi piacerebbe chiudere la mia stagione con il Siviglia, che sia il 30 giugno oppure il 30 luglio. Non ho discusso di questioni legali con i club ma questo è il mio desiderio. Ovviamente stare bene anche al Real Madrid, io sono di Madrid, ho la mia vita lì e mi piacerebbe molto trionfare con quella maglia”.