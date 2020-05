Correa è sicuro: “Ripartenza Liga darà allegria. All’Atletico Madrid siamo pronti”

La Liga si prepara a fare il suo ritorno in campo. Sarà sfida tra Barcellona e Real Madrid ma attenzione alle sorprese e ad un Atletico Madrid molto motivato. Lo ha detto Angel Correa, trequartista dei Colchoneros, ai microfoni del sito ufficiale della società madrilena.

L’argentino, classe 1995, è sicuro che i suoi faranno bene una volta tornati in campo ed è convinto che il rientro del calcio giocato in Spagna potrà dare molta gioia alle persone dopo il momento di difficoltà dovuto all’emergenza coronavirus.

Correa: “Abbiamo bisogno della Liga”

“Sono davvero contento, avevo tanta voglia di allenarmi di nuovo coi miei compagni”, ha esordito Correa riguardo il ritorno agli allenamenti di squadra seppur con ogni precauzione del caso. “In quarantena abbiamo passato momenti duri, ma adesso siamo finalmente ripartiti. Anche a casa ci siamo allenati bene, si nota dalle condizioni fisiche con cui ci siamo presentati in campo in questi giorni. Il ritorno della Liga ci dà un’allegria immensa, ne abbiamo tutti bisogno non solo noi calciatori”. E sul primo match che attende la squadra: “Ci aspetta subito una partita importante contro l’Athletic Club e ci stiamo ovviamente preparando per vincerla”.

Atletico Madrid: Joao Felix è out

Alla ripresa, però, potrebbe non esserci il talento portoghese Joao Felix. Nelle scorse ore, infatti, un infortunio ha messo k.o. la stellina ex Benfica. Per lui si attendono notizie sui tempi di recupero più certe ma dovrebbe restare fermo per circa 2-3 settimane. Per lui una distorsione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. La lesione sarebbe di lieve entità ma in questo momento di “nuova preparazione” potrebbe non agevolarne il ritorno in campo nel breve periodo. La Liga, in ogni caso, dovrebbe riprendere a metà giugno e il calciatore avrà modo di tentare il recupero per la prima gara.