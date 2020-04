Courtois ammette: “Tra i portieri ho avuto due grandi idoli”

Oggi è una giornata speciale per i portieri: è il giorno internazionale dedicato agli estremi difensori. In questa occasione, Thibaut Courtois ha deciso di confessare ai propri fans alcuni retroscena della sua carriera. Dapprima il numero uno del Real Madrid ha pubblicato una sua immagine da bambino, impegnato a difendere i pali della porta. Poi ha raccontato: “In quanto a leggende tra i portieri, mi ispiro a Iker Casillas ed Edwin Van der Sar. Grazie a entrambi per avermi dato la convinzione per realizzare i miei obiettivi”.