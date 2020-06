Courtois: “Con Hazard possiamo vincere la Liga”

Per vincere la Liga il Real Madrid avrà bisogno di Hazard e con lui tutto sarà davvero possibile. Questo in sintesi il pensiero del portiere del Real Madrid Thibaut Courtois che parlando a Movistar della ripartenza del campionato, si è soffermato anche sul rientro dopo l’infortunio del connazionale belga.

Courtois: “Con Hazard possiamo vincere il titolo”

“Con Hazard sono sicuro andrà tutto per il meglio. Ho visto che sta guadagnando sempre migliore forma fisica. Sta tenendo un ritmo straordinario”, ha detto Courtois sul compagno di squadra tornato alla grande dopo l’infortunio. “Sicuramente dobbiamo comunque stare attenti. Lui deve muoversi graduamente. Ovviamente senza giocare non potrà ottenere la forma migliore. Ma sono convinto che con lui potremmo lottare per il titolo e vincere la Liga. Attendiamo con trepidazione la ripartenza”.

Porte chiuse

Fattore da non sottovalutare per il Real Madrid e per tutte le squadre, l’assenza del pubblico. Sul tema Courtois ha detto: “Senza i fan, tutto sarà diverso. È fantastico quando ci sono i tifosi allo stadio. Averli crea un’atmosfera speciale quando si è sul campo. Danno adrenalina e ti motiva di più. Anche quando si è in trasferta. Quando si sente il pubblico penso di essere capace di fare molti salvataggi. Sarà sicuramente diverso senza”.