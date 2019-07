Courtois e il paragone Hazard-Cristiano Ronaldo: “Eden non può essere paragonato a nessuno…”

Nella lunga intervista rilasciata nelle scorse ore a Het Nieuswblad da parte di Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, arriva un interessante passaggio sul suo attuale compagno di squadra Eden Hazard e il paragone con un altro grandissimo calciatore che ha scritto pagine di storia del club blanco: Cristiano Ronaldo.

NESSUN CONFRONTO – Mai paragonare il belga al portoghese e viceversa, Courtois difende il suo connazionale e lo esalta: “Eden è Eden e non deve essere paragonato a nessun altro, ma solo rendersi importante per la squadra. Se farà come con Chelsea e la Nazionale, allora andrà tutto bene”. Ora tocca all’ex blues confermare le aspettative nei suoi confronti, anche degli stessi compagni di squadra.