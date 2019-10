Courtois in crisi, l’ex PSG: “Gli manca umiltà e la squadra non lo aiuta”

Non è un momento particolarmente semplice per Thibaut Courtois. Il portiere belga è finito sul banco degli imputati in occasione del pareggio del Real Madrid in Champions contro il modesto Bruges. L’ex numero uno del Paris Saint-Germain Bernard Lama ha parlato di questa situazione ai microfoni di Marca, non risparmiando qualche critica al miglior estremo difensore dell’ultimo Mondiale: “Non è stato impeccabile, bisogna dirlo. Tutti i portieri si adattano, a volte ci sono palle inarrestabili, ma il portiere vincente è quello che fa guadagnare punti alla sua squadra. Nella tua carriera le persone che sono al tuo fianco a volte devono portarti alla realtà. È un grande portiere ma gli è mancata un po’ di umiltà. Inoltre, la squadra che è stata molto fragile in difesa non lo ha aiutato molto. Non si può certamente dire che il problema fosse solo lui”.