Courtois: “No al titolo a tavolino al Barcellona, vorrei terminare la stagione”

Anche in Spagna ci si interroga se sia il caso di concludere anticipatamente la stagione o proseguire fino a terminare le gare in programma. La decisione è destinata ad alimentare polemiche in ogni caso. Tra coloro che si schiera a favore del ritorno in campo c’è anche Thibaut Courtois. Il portiere del Real Madrid ha spiegato il suo punto di vista in un’intervista rilasciata alla televisione belga: “Mercoledì ci faranno il test per sapere se abbiamo avuto il COVID-19, mentre la prossima settimana potremo riprendere ad allenarci individualmente a Valdebebas. Poi deciderà il governo su come dovremo comportarci. Siamo preoccupati, ma non sarebbe giusto assegnare il titolo al Barcellona in virtù del primo posto attuale. Noi abbiamo solo due punti in meno in classifica e, soprattutto, abbiamo dimostrato di essere una squadra migliore. Anche per questo vorrei terminare la stagione”