Courtois, ritorno alla normalità: “Finalmente i compagni iniziano a tirare in porta”

L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio anche il calcio mondiale. Nei principali Paesi d’Europa, però, si prova a tornare alla normalità con la ripresa degli allenamenti e, nel prossimo mese, anche dei campionati. Se in Bundesliga si è già iniziato a giocare, in Italia, Inghilterra e Spagna ci si preparare per provare a fare lo stesso. Ne La Liga, riecco le società di nuovo in campo con piccole sedute e piccoli gruppi da 4-5 persone. Chi si mostra davvero entusiasta del ritorno alla quasi normalità è il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois che parlando al sito ufficiale madrileno ha condiviso le sue impressioni sulla ripresa.

Courtois: “Finalmente posso parare”

Con la speranza che si possa effettivamente anche tornare a giocare la Liga, Courtois pensa positivo e guarda con fiducia anche agli allenamenti: “Tutti al Real Madrid aspettano la ripresa della stagione. Continueremo a batterci per il titolo di campioni di Spagna”, ha esordito il belga. “Dopo una pausa di due mesi, non vedevamo l’ora di allenarci di nuovo insieme. È sempre bello essere di nuovo alla nostra base. Le lezioni a casa sono completamente differenti dagli allenamenti sul campo. Ma credo che comunque tutti hanno fatto il loro lavoro, hanno seguito le istruzioni dello staff e sono rimasti in forma”. Poi, un focus sul suo ruolo: “Penso che i portieri siano stati più fortunati degli altri perché hanno ripreso prima a lavorare da soli col preparatore. Ma adesso, con tutti i compagni è molto meglio. Finalmente posso tornare a parare perché loro possono calciare in porta. Penso possa essere definita una vera e propria sessione di allemento finalmente”.

Le immagini pubblicate su Instagram dal Real Madrid confermano, infatti, la bontà delle parole del portiere tornato a parare i tiri dei compagni. Un piccolo passo verso la normalità. O quasi…