Courtois si gode il primato e punge il Barcellona: “Meglio essere 4 punti avanti che indietro…”

Il Real Madrid è volato in testa alla classifica della Liga grazie ai recenti successi e ai contemporanei stop del Barcellona. L’1-0 ottenuto contro il Getafe ha portato i blancos a +4 sui blaugrana. Come riporta il Daily Mail la vittoria è stata accolta molto positivamente dal portiere belga Thibaut Courtois che ha fatto il punto sul momento della squadra e la lotta al titolo di Campione di Spagna.

Courtois: “Meglio essere 4 punti avanti che indietro”

Si gode la vetta ma cerca di mantenere i piedi per terra il portiere del Real Madrid che ha la ricetta per proseguire nell’ottimo momento: “Nelle prossime partite dobbiamo giocare partendo da zero. Questa è la chiave per vincere. Sapevamo cosa ci aspettavamo nella partita contro Getafe. Loro hanno un buon gioco con la palla e cercano di tagliarti fuori dalla partita. Per batterli c’era bisogno di solidità”. E per il proseguimento della Liga: “Abbiamo ancora un sacco di partite difficili davanti a noi, nel prossimo turno giochiamo contro l’Athletic, è sempre difficile contro di loro. In ogni caso – e qui arriva la stoccata al Barcellona – è meglio essere quattro punti avanti che rimanere indietro. Dobbiamo continuare a fare come abbiamo fatto fino ad ora dopo la ripartenza”.

Courtois, per altro, è stato scelto per la prima pagina di Marca di quest’oggi, a conferma dell’ottima stagione del portiere che, nonostante alcune piccole incertezze, si sta confermando assolutamente decisivo.

QUI LE NEWS DI GOSSIP