Courtois: “Sono tra i migliori portieri al mondo, il mio 2020 non è da buttare. Ai giovani dico…”

Thibaut Courtois, nel corso di un’intervista per Sporza, ha analizzato il suo 2020 e ha voluto regalare un prezioso consiglio ai più giovani: “Personalmente non ci tengo a lamentarmi dell’anno che sta per chiudersi, con il Real abbiamo vinto la supercoppa a gennaio e il Clasico prima del lockdown. Penso di essere tra i migliori portieri in Europa con i vari Neuer, Oblak, Ter Stegen, Alisson. L’errore più grande dei giovani è quello di guardare i social per vedere cosa si dice di loro. Ma è una cosa che ti fa stare male e non porta a niente di positivo. Dopo un po’ si impazzisce”.