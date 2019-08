Coutinho, niente Premier: ma il Barcellona vuole cederlo

Niente Premier League per Philippe Coutinho. Il mercato in entrata per i club inglesi si è infatti chiuso quest’oggi alle 18, ma nessuna società, nonostante le numerosi voci che si sono susseguite in queste settimane, si è aggiudicata le prestazioni del brasiliano. Né il Liverpool, né il Tottenham, né l’Arsenal hanno infatti effettuato l’affondo decisivo per il fantasista, che, al momento, resta quindi al Barcellona.

FUTURO – I blaugrana, non convinti dal rendimento offerto da Coutinho nella scorsa stagione, non si sono però ancora rassegnati e stanno cercando nuove soluzioni per il giocatore. Il brasiliano potrebbe infatti venir offerto al Paris Saint-Germain o ad alcuni club italiani e tedeschi.