Coutinho risponde a De Jong: Barcellona-Siviglia finisce 1-1

Il Barcellona impatta contro il Siviglia. I catalani e gli andalusi erano reduci da due vittorie a testa in altrettante partite. Il primo vero test si è rivelato un pari complessivamente giusto. Le reti si verificano nei primi dieci minuti di gara. Apre al 9′ De Jong con la sua specialità: il colpo di testa. La sua conclusione risulta imparabile per Neto. Il Barcellona replica dopo sessanta secondi. Messi cerca Jordi Alba, ma l’esterno spagnolo viene anticipato da un avversario. La palla finisce dalle parti di Coutinho che non sbaglia e trafigge il portiere Bono.