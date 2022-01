Crisi Atl. Madrid, Simeone: “Chiedo ai nostri tifosi di stare vicino alla squadra”

Diego Pablo Simeone è alle prese con il momento più difficile del suo Atletico

Dopo undici anni di vittorie, l’Atletico Madrid sta attraversando uno dei momenti più difficili della gestione Simeone e il tecnico argentino, in conferenza stampa, ha parlato così della crisi colchonera: "Mi sento bene, sono eccitato come il primo giorno. Penso solo alle cose buone. Ognuno guarda ciò che vuole ma io mi concentro sulle ultime partite di campionato con il Rayo Vallecano e il Villarreal, dove abbiamo giocato bene. Vogliamo continuare così. Quello che è successo ormai è acqua passata, dobbiamo solo restare uniti. Chiedo ai nostri tifosi di stare vicino alla squadra. Sette mesi fa, la maggior parte dei giocatori in campo domani ci hanno portati al titolo". Sul clima che circola nello spogliatoio: "Tutti vogliono che la squadra vinca e tutti noi la pensiamo allo stesso modo. Pensiamo partita dopo partita, l'unica cosa che conta è la sfida di domani con il Valencia. Dobbiamo essere squadra e dimostrarlo in campo per uscire da questo momento difficile. Le parole valgono poco, servono solo i fatti". L'Atletico Madrid è reduce dalla sconfitta con l'Athletic Bilbao in semifinale di Supercoppa spagnola e dall'eliminazione anche dagli ottavi di finale di Copa del Rey con la Real Sociedad.