Crisi Atletico Madrid: è il peggior momento di Simeone dal 2011

Il tecnico dell'Atletico Madrid, Simeone, è alle prese con il suo peggior momento.

Sin dal 23 dicembre 2011, da quando Diego Simeone ha assunto la direzione tecnica della prima squadra dell'Atletico de Madrid, i colchoneros non hanno mai avuto un momento così negativo. Sono stati anche diversi i trofei vinti dal 2011 ad oggi: due campionati, una Coppa del Re, una Supercoppa spagnola, due Europa League e due Supercoppe europee, oltre ad aver raggiunto due volte la finale di Champions League. In questa stagione, i campioni in carica della Spagna, dopo le prime 18 partite di Liga, sono quinti in classifica a -17 dal Real Madrid capolista con 29 punti con otto vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. Un 2021 per Simeone quasi da dimenticare, su 51 partite infatti il Cholo ne ha vinte meno della metà. Una crisi senza fine, mai avuta da dieci anni a questa parte e dimostrano il peggior momento della sua gestione, le quattro sconfitte consecutive con Granada, Siviglia, Mallorca e Real Madrid.