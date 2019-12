Crisi Atletico Madrid, Koke difende Simeone: “Siamo tutti con lui…”

Jorge Resurrección Merodio, meglio noto solo come Koke, centrocampista e capitano dell’Atletico Madrid, ha commentato l’ennesimo passo falso dei suoi in campionato. Anche contro il Villarreal, i Colchoneros non sono andati oltre il pari (0-0 finale) alimentando le voci sul possibile addio del tecnico Diego Pablo Simeone.

Intervistato ai microfoni di Movistar TV, Koke ha difeso il proprio mister, cercando di dare anche una scossa ai suoi: “La squadra ci prova, ma in zona gol ci mancano precisione e fortuna. Abbiamo qualche problema, è vero”, ha ammesso il capitano. “In campo diamo tutto. Mettiamo l’anima, ma non basta. Serve migliorare sotto porta. Addio Simeone? Noi siamo tutti col mister, l’Atletico sta lavorando bene, ma se non segni non vinci“. Infatti, nelle ultime quattro uscite stagionali, tra campionato e Champions League, l’Atletico Madrid ha collezionato solo due pareggi e due sconfitte mettendo a segno solamente un gol.