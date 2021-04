Crisi Atletico Madrid: più partite perse nelle ultime 5 che nelle precedenti 44

Numeri davvero negativi per la squadra di Simeone nell'ultima parte di stagione

Redazione ITASportPress

Potrebbe essere la settimana del sorpasso in Liga. L'Atletico Madrid, dopo un avvio di stagione pazzesco, si è fatto rimontare da Real Madrid e soprattutto Barcellona che, nel recupero di campionato delle prossime ore, potrebbe portarsi in vetta alla classifica.

Una crisi, quella dei Colchoneros di Simeone, certificata dai numeri. Come riporta Opta, infatti, nell'ultimo mese l'Atletico Madrid è crollato in Liga e con la sconfitta rimediata nell'ultimo turno contro l'Athletic Bilbao, ha perso la seconda sfida nelle ultime 5 gare. Tante quante ne aveva perso nei precedenti 44 incontri di campionato. Dati che raccontano le difficoltà dei uomini del Cholo a rimettersi in piedi e arrivare fino alla fine.

La battaglia per il campionato spagnolo adesso vede ben quattro squadra in lotta. Oltre alle tre big, anche il Siviglia è tornato in corsa.

Lo stesso Simeone, dopo la gara persa, in conferenza stampa si è detto preoccupato: "Quando un problema si ripete e non si risolve, allora è colpa dell'allenatore e non della squadra. Perché il mio compito è quello di migliorare le cose e quando non succede, allora significa che lo sto facendo male. Sono ovviamente preoccupato e cercherò di porvi rimedio quanto prima", ha detto il mister sul subire gol. "Conterà la tenuta mentale più che quella fisica da qui alla fine", ha aggiunto il Cholo.