Crisi Atletico Madrid, Simeone: “Momento difficile. La responsabilità è mia”

Terza sconfitta di fila in Liga per i Colchoneros

Maiorca, derby contro il Real e ora anche il Siviglia. Zero punti in tre gare di campionato con la classifica che adesso dice "solo" 29 punti contro i 42 dei rivali blancos al comando. Una situazione che, come riportato da Marca, il Cholo ha spiegato così: "Eravamo partiti bene, ma poi è arrivato il gran gol di Rakitic. Nel primo tempo non abbiamo però avuto occasioni. Abbiamo avuto un approccio migliore nella ripresa, ma il Siviglia cercava lo scontro fisico. Penso che la squadra abbia fatto delle cose buone. Ma bisogna accettare il gol arrivato nel finale. Sicuramente è un momento di difficoltà per noi, i risultati non arrivano. Dobbiamo lavorare, ritrovare uomini che ora sono fuori per infortunio e soprattutto la fiducia. Dobbiamo stare tranquilli", il commento di Simeone che poi aggiunto: “Il Siviglia è una squadra coraggiosa, con personalità. Il gol è arrivato quando non me l'aspettavo, ma chi fa più gol è giusto che vinca. Siamo in una situazione difficile, ma dobbiamo ritrovare le forze per reagire. La responsabilità è mia".