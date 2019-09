Crisi Real, Courbis: “Hazard non trascina, Zidane poco coraggioso”

L’avvio di stagione del Real Madrid è apparso piuttosto opaco. I Blancos stanno faticando in Liga, mentre in Champions sono usciti con le ossa rotte dal confronto con il Paris Saint-Germain. Sul banco degli imputati di questo momento no ci sono Eden Hazard e Zinedine Zidane. Su di loro si è soffermato Rolland Courbis. L’ex tecnico di Marsiglia, Bordeaux e Montpellier ha parlato della crisi del Real a RMC Sport”Hazard, per tutti, è stato acquistato come una potenziale locomotiva, ma in realtà, al momento, si tratta di un vagone. E’ arrivato alla preparazione con 6-7 chili in più. Credo sia una mancanza di rispetto, una vergogna. Zidane? Non ha il coraggio di risolvere il problema che era già presente quando ha lasciato la squadra nel 2018. Inoltre ha cambiato 4-5 giocatori fondamentali nella vittoria delle Champions League e ha sbagliato quasi tutte le scelte. Poi non è il mancato acquisto di Pogba il problema, è che dopo la cessione di Ronaldo, c’è il deserto”.