Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Marcelo lascia un possibile indizio

Sui social basta una parola o una frase di troppo per innescare mille ragionamenti e congetture. Così è bastato un commento a un video per scatenare la fantasia di tifosi e curiosi. Tutta colpa di Marcelo: il terzino brasiliano del Real Madrid non ha resistito alla tentazione di dire la sua dopo aver visto una clip pubblicata dalla pagina Instagram 4-3-3, in cui lui e Cristiano Ronaldo festeggiavano insieme una vittoria.

REUNION?

Marcelo si è lasciato andare a un “Soon”, ossia “presto”. Un commento che a molti è sembrato anticipare un clamoroso ritorno di CR7 proprio ai Blancos, tre anni dopo la rottura. Del resto si rincorrono le voci di un suo possibile divorzio con la Juventus, con cui non è riuscito a fare la differenza in Champions League. Insomma, i sospetti su una reunion iniziano a diventare davvero grandi.