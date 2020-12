Cristiano Ronaldo incubo del Barcellona: più di un gol a partita al Camp Nou

Ci sono stadi che somigliano a vere e proprie roccaforti. Il Barcellona può contare sul Camp Nou, la fortezza in cui ha costruito le sue fortune, specialmente negli ultimi anni tra Liga e Champions League. Ne sono una conferma indiretta le ultime edizioni della massima competizione europea, terminate con disastri nelle gare in terra straniera o in campo neutro. Ma il campo di Barcellona ha da sempre evocato un’idea di solidità e sicurezza. Almeno fino a quando i catalani non hanno incontrato Cristiano Ronaldo.

SPAURACCHIO

Se Superman era invincibile, tranne quando incrociava la kryptonite, così il Barcellona va in tilt se sul suo cammino c’è CR7. Lo dicono i numeri: in 13 gare al Camp Nou, il portoghese ha segnato per ben 14 volte. Gli ultimi due gol sono arrivati stasera nel match che la Juventus sta conducendo agevolmente per 3-0. La media è di tutto rispetto: Ronaldo vanta più di una rete a partita. Una vera e propria tassa che i catalani devono pagare ogni volta che si trovano a fronteggiare il fuoriclasse lusitano.