Dal Portogallo, De Ligt in crisi alla Juve: possibile ritorno in Olanda

L’estate 2019 verrà ricordata dai tifosi della Juventus come quella della spesa folle per Matthjis De Ligt. Il difensore olandese classe 1999 aveva stregato tutti nella cavalcata dell’Ajax in Champions League, terminata solamente in semifinale. I bianconeri si sono svenati per lui, pagando ben 85 milioni. Tuttavia, il grande colpo di mercato non ha ancora convinto gli appassionati. Tanti gli errori e le difficoltà in fase di adattamento. Così prende corpo una soluzione clamorosa e inattesa: il divorzio addirittura a stagione in corso. Secondo quanto riportato dal quotidiano “A Bola”, De Ligt potrebbe addirittura tornare a gennaio all’Ajax con la formula del prestito secco.