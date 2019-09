Dalla Francia: ecco perché Dembelé ha detto no al Psg

Quello di Ousmane Dembelé è stato uno dei nomi più caldi durante l’ultima sessione di mercato. Il francese è stato infatti inserito dal Barcellona nella trattativa per riportare in blaugrana Neymar, con l’operazione che però, alla fine, non è andata in porto. Tra le cause, proprio il rifiuto dell’attaccante dei catalani di approdare al Paris Saint-Germain, con l’Equipe che ne ha illustrato i motivi.

RIFIUTO – Dembelé avrebbe manifestato il suo desiderio di rimanere al Barça malgrado la fitta concorrenza in quanto lo considera il club dei suoi sogni, quello maggiormente in grado di avvicinarlo al suo più grande obiettivo: la conquista del Pallone d’Oro.