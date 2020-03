Dalla parotite alla doppia quarantena: che beffa per Tomeu Nadal!

L’isolamento è divenuto una componente imprescindibile nella lotta contro il Coronavirus. Tutti, sportivi e non, sono costretti a rimanere in casa per limitare il più possibile la diffusione del virus. C’è chi ha vissuto questa quarantena come una beffa. E’ il caso di Tomeu Nadal. La storia del portiere dell’Albacete è davvero curiosa. Da tre settimane l’estremo difensore era rimasto in isolamento a causa di una parotite. La scelta derivava proprio dall’intenzione di non diffondere la malattia al resto della squadra. Proprio quando si era ripreso è arrivata la nuova emergenza legata al Coronavirus. Un vero e proprio scherzo del destino.

IRONIA – Tomeu Nadal è comunque un ragazzo estremamente simpatico e ne ha approfittato per ridere di questa disavventura: “Sono un esperto di quarantena, posso dare consigli ai miei colleghi su cose che possono essere fatte a casa. È anche una coincidenza che dopo tre settimane confinate a casa e andare da sola per evitare di perdere le mie condizioni fisiche, mi trovo in questa situazione. Fortunatamente non avevo la febbre, erano parotite molto lievi, ma è anche una malattia molto contagiosa e la cosa prudente era di non mettere a rischio nessuno. Anche la mia famiglia ha lasciato casa. Ora con il coronavirus sono almeno in compagnia. Dai prenderlo con il miglior umorismo possibile e collaborare in modo che accada il più presto possibile. Al di là degli atleti siamo persone, siamo tutti in una situazione atipica che non avevamo mai sperimentato prima, ma ora dobbiamo rimanere a casa ed evitare il contagio per uscire da questa situazione il prima possibile”.