Dalla Spagna, Barcellona e Real Madrid monitorano ‘il nuovo Torres’

Le grandi squadre sono sempre alla ricerca di nuovi talenti da fare crescere nelle rispettive giovanili. Sotto questo punto di vista Real Madrid e Barcellona lavorano sicuramente meglio di altre. Le ‘Cantere’ spagnole sono famose per la qualità dei talenti sfornati nel corso degli anni e un giocatore dell’Alaves ha mosso l’interesse delle due big.

Occhi su Borja Sainz

Il giocatore in questione è Borja Sainz e il suo identikit è presto fatto. Classe 2001, con la maglia del Deportivo Alaves ha messo a segno solo un gol in questa stagione, ma le sue prestazioni hanno incuriosito gli scout di Barcellona e Real Madrid. Attenzione però anche all’Athletic Bilbao, squadra in cui è cresciuto prima di approdare, nel 2017, all’Alaves. Punto fermo della nazionale spagnola under19, su di lui ci sono grandi aspettative. Secondo quanto riporta Don Balon il giocatore ricorda molto Fernando Torres per le sue movenze, per i gol c’è ancora da lavorare. A 19 anni però, c’è sicuramente tempo.