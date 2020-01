Dalla Spagna: Barcellona, Griezmann dà l’ok all’arrivo di Neymar

Continuano i rumors attorno all’attaccante del Paris Saint-Germain Neymar. Se da un lato in Francia sono convinti che il brasiliano possa proseguire la sua avventura con i parigini, prolungando ulteriormente il proprio contratto, dall’altro, in Spagna, non si placano le voci che vorrebbero l’attaccante prossimo al ritorno al Barcellona. A rilanciare quest’ultima ipotesi è il Mundo Deportivo, che, a riguardo, ha svelato un retroscena che vede per protagonista Antoine Griezmann.

VIA LIBERA – Secondo quanto raccolto dal quotidiano spagnolo, il francese non si sarebbe opposto ad un eventuale arrivo di Neymar, mostrandosi anzi felice all’idea, malgrado questo potrebbe significare un aumento della concorrenza nel reparto offensivo.