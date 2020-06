Dalla Spagna, caos Barcellona: Griezmann in panchina per volere di Messi

Oltre al danno anche la beffa. Al Barcellona non basta il pari contro il Celta Vigo che mette fortemente a rischio la sua leadership in campionato. Ora i catalani sembrano costretti a dover fare i conti anche con un grave problema interno allo spogliatoio. Secondo quanto riportato da Don Balon, Antoine Griezmann si sarebbe lamentato con l’allenatore Quique Setien poco prima del match contro il Celta per la decisione di escluderlo dagli undici titolari. Alla sua richiesta di chiarimento, il tecnico sarebbe rimasto in silenzio, lasciando intendere al giocatore che si sarebbe trattato di una decisione di Leo Messi. L’argentino avrebbe preferito avere come compagno d’attacco Ansu Fati al posto del francese.

GELO – Del resto, tra i due ci sarebbe già un notevole gelo. Qualche giorno fa tra i campioni del Barcellona sarebbe scoppiata una vera e propria rissa, che evidentemente ha lasciato strascichi importanti. Contro il Leganes i due non si sono mai passati la palla e la situazione è andata degenerando nei giorni successivi. Ora per i catalani piove davvero sul bagnato.