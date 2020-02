Dalla Spagna: clamoroso Sergio Ramos, potrebbe non rinnovare con il Real Madrid

Clamorosa notizia, quella proveniente dalla Spagna. Secondo quanto raccolto da Don Balon, il rinnovo di Sergio Ramos con il Real Madrid non sarebbe così scontato. Il difensore andrà in scadenza di contratto nel 2021 e la sua richiesta sarebbe quella di prolungare l’accordo fino al 2023, quando avrà 37 anni. Il presidente Florentino Perez, da parte sua, preferisce invece rinnovare solamente di anno in anno ai calciatori che hanno superato le 32 candeline. Nei prossimi mesi le parti si incontreranno per cercare di raggiungere un accordo, in modo da evitare quella che sarebbe una clamorosa rottura.

