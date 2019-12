Dalla Spagna, clamoroso Atletico Madrid: Simeone verso l’addio

Avrebbe del clamoroso la voce riportata da Marca secondo cui Diego Pablo Simeone sarebbe vicino al divorzio con l’Atletico Madrid. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane che arrivavano dalla Francia, ecco che anche in Spagna danno la notizia che apre ad incredibili scenari.

DIVORZIO – L’avvio di stagione del club spagnolo non ha soddisfatto la dirigenza. L’Atletico Madrid, infatti, ha ottenuto 25 punti in 15 partite e occupa, al momento, il 6 ° posto nella classifica de La Liga. Inoltre, i Colchoneros non si sono ancora matematicamente qualificati per la fase ad eliminazione diretta del Champions League e questo non è passato inosservato ai vertici. Le sempre più frequenti voci che vorrebbero Simeone corteggiato dal Psg non fanno altro che peggiorare la situazione. Ecco perché, se il proseguimento della stagione non dovesse dare risultati migliori, il tutto porterebbe alla separazione tra le parti dopo un matrimonio iniziato nel 2011.