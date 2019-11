Dalla Spagna, Griezmann è un caso: il francese medita l’addio al Barcellona

L’avventura di Antoine Griezmann a Barcellona non è certo iniziata nel migliore dei modi. L’attaccante francese sta faticando a trovare un rendimento all’altezza delle aspetattive e sarebbe in rapporti tutt’altro che ottimali con Lionel Messi, leader indiscusso dei blaugrana. Una situazione spinosa, che, malgrado le dichiarazioni di facciata, starebbe spingendo il giocatore a meditare già un clamoroso addio. Griezmann è infatti rimasto deluso dal suo ambientamento con i catalani e, secondo quanto raccolto dalla trasmissione El Chiringuito, si starebbe già guardando attorno in vista della prossima estate.

Per l’ex attaccante dell’Atletico Madrid, quindi, quella alla corte di Valverde potrebbe limitarsi ad essere soltanto una brevissima esperienza.