Dalla Spagna, i tifosi del Real Madrid allontanano Zidane e votano…Mourinho e Allegri

Tanti rumors dalla Spagna sul futuro del tecnico del Real Madrid. La posizione di Zinedine Zidane è davvero in bilico e il ko in Champions League potrebbe essere stato decisivo per il suo allontanamento.

Sono diversi i nomi che circolano sul possibile sostituto. Tra i tanti, anche quello di José Mourinho e di Massimiliano Allegri. Lo Special One si è espresso nelle scorse ore a riguardo, ma nonostante le sue parole, attraverso un sondaggio di Marca, i tifosi Blancos vorrebbero proprio lui, di nuovo, alla guida della società madrilena.

Come mostra il sito online del quotidiano spagnolo, infatti, il 44% dei votanti (poco meno di 60 mila persone) vorrebbe il portoghese come allenatore. Il 22% opterebbe per Allegri, mentre il 21 % per Raul, ex storico attaccante del Real Madrid. Il 14% avrebbe altri nomi. Insomma, l’avventura-bis di Zidane potrebbe essere ai titoli di coda anche per via della tifoseria…